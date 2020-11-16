Глава Пензы провел прием граждан в дистанционном формате Общество

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в дистанционном формате.

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В связи с принятием мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, он отвечал на вопросы пензенцев по телефону.

Жители, обратившиеся к главе города, подняли как личные, так и общественные проблемы. Один из звонков касался возможности проведения ремонта детской площадки и установки дополнительных малых архитектурных форм во дворе дома №35 на проспекте Строителей с минимальными затратами со стороны собственников квартир.

Владимир Мутовкин по всем озвученным вопросам дал подробные разъяснения.

Комментируя итоги приема граждан, он отметил, что такая форма взаимодействия с жителями позволяет держать руку на пульсе.

«Конечно, удобнее общаться в режиме оффлайн, но в связи со сложившейся сложной обстановкой за отсутствием возможности личных встреч будем пока приемы проводить в подобном онлайн-режиме», — сказал глава Пензы.

Он напомнил, что проводит прием граждан каждый третий понедельник месяца.

Как сообщает пресс-служба гордумы, жители также могут адресовать свои вопросы депутатам: ближайший прием состоится 25 ноября преимущественно в дистанционном формате.