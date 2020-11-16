Минлесхоз направил в Росприроднадзор материалы по факту загрязнения рек Ардым и Пенза Общество

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило в территориальный орган Росприроднадзора материалы по факту загрязнения рек Ардым и Пенза нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минлесхоза в понедельник, 16 ноября.

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«Были отобраны пробы природной воды в четырех точках», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее загрязнение выявлено в двух из них: предельно допустимая концентрация превышена в 860 раз в 10 метрах от места выпуска сточных вод компании «Домостроитель» и в 768 раз в реке Пензе у дюкера, который служит естественной преградой для дальнейшего продвижения нефтепродуктов вниз по течению.

«Компания «Домостроитель» [...] относится к объектам федерального государственного экологического надзора. Материалы для принятия мер направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям», — добавляется в сообщении.