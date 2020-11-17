С «Дорожным строителем» заключен контракт на сумму более 240 млн. рублей в рамках «БКАД» Общество

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Дорожный строитель» в лице генерального директора Сергея Борисова контракт на сумму чуть более 240 млн. 350 тыс. рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Железнодорожном районе.

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Ранее документы на соответствующий электронный аукцион также направила пензенская компания «Тандем», однако ее заявка была признан несоответствующей требованиям.

В итоге комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся и заключить контракт с организацией «Дорожный строитель», которая находится в Чемодановке.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — свыше 120 млн. рублей, регионального — более 90 млн. рублей и городского — примерно 30 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках контракта будет выполнен ремонт на улице Восточной — от улицы Огородной до улицы Сурской; на улице Огородной — от улицы Каракозова до улицы Восточной; на улице Пролетарской — от улицы Пугачева до улицы Каракозова; на улице Клары Цеткин — от дома №63В до улицы Долгорукова; на 5-м проезде Зарубина — от улицы Зарубина до 1-го проезда Верещагина; от остановки общественного транспорта «Чемодановские дачи» до поселка Подлесный; на Живописном проезде — от дома №4 до улицы Живописной; на проезде Добролюбова — от дома №11 до улицы Живописной.

Помимо этого, запланировано проведение работ на улице Баженова — от улицы Крымской до дома №125А; на улице Верещагина — от дома №2 до улицы Ангарской; на улице Добролюбова — от дома №104 до улицы Измайлова; на улице Долгова — от улицы Чехова до улицы Урицкого; на улице Измайлова — от улицы Антонова до улицы Лодочной; на улице Коробкова — от дома №50 до улицы Лагерной; на улице Крымской — от дома №133 до улицы Казанской; на улице Лагерной — от дома №1 до дома №33; на улице Марата — от дома №82А до улицы Светлой.

Кроме того, контрактом предусмотрены ремонтные работы на улице Матросова — от улицы Ломоносова до улицы Активной и от улицы Ломоносова до улицы Проезжей; на улице Ново-Озерной — от улицы Чапаева до улицы Буровой; на улице Осадной — от улицы Тухачевского до дома №66 на улице Павлушкина; на улице Павлушкина — от дома №14 до улицы Уральской и от дома №19 до улицы Заречной; на улице Саранской — от дома №1 до улицы Егорова; на улице Серова — от дома №1 до улицы Орджоникидзе; на улице Согласие — от улицы Розы Люксембург до улицы Марата; на улице Столярной — от улицы Хользунова до улицы Черкасова; на улице Урицкого — от дома №1 до улицы Рабочей; на улице Школьной — от улицы Входной до улицы Коннозаводской и от улицы Коннозаводской до дома №11 на улице Подлесной; на улице Щорса — от улицы Чапаева до улицы Ново-Озерной.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.