С «Пензадорстроем» заключен контракт почти на 142 млн. рублей в рамках нацпроекта «БКАД» Общество

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Пензадорстрой» в лице генерального директора Виталия Ананьчева контракт на сумму более 141 млн. 893 тыс. рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Первомайском районе.

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В соответствующем электронном аукционе по определению подрядчика также участвовало ООО «Тандем», однако эта организация предложила более высокую цену. В итоге контракт был заключен с «Пензадорстроем».

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — свыше 70,9 млн. рублей, регионального — более 53,2 млн. рублей и городского — примерно 17,7 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках контракта будет выполнен ремонт на 1-м Литовском проезде — от улицы Окружной до улицы Загородной; на улице Воронежской — от улицы Терновского до улицы Петровской; на 1-м проезде Кривозерье — от улицы Кривозерье до улицы Бухарской; на 2-м проезде 40 лет Октября — от улицы 40 лет Октября до улицы Кривозерье; на 4-м проезде 40 лет Октября — от улицы 40 лет Октября до улицы Кривозерье; на улице Аксакова — от дома №35А до улицы Волгоградской и от улицы Балашовской до 3-го Орловского проезда; на улице Бухарской — от дома №2 до улицы Ижевской; на улице Волгоградской — от улицы Окружной до улицы Вологодской.

Помимо этого, запланировано проведение работ на улице Волжской — от улицы Индустриальной до улицы Севастопольской; на улице Ивановской — от улицы Сухумской до дома №17 на улице Терешковой; на улице Индустриальной — от улицы Волжской до улицы Токарной и от улицы Молокова до Индустриального переулка; на улице Рокотова — от дома №52 до улицы Кустодиева; на улице Черниговской — от улицы Батайской до 5-го проезда Черниговского; от улицы Окружной до улицы Ленинский Мехлесхоз; на улице 40 лет Октября — от улицы Кривозерье до 4-го проезда 40 лет Октября; на улице Пушанина — от улицы Центральной до дома №13 на улице Экспериментальной и от Электрического проезда до дома №6 на улице Пушанина.

Кроме того, контрактом предусмотрены ремонтные работы на улице Загородной — от 1-го Литовского проезда до дома №14 на улице Кижеватова; на улице Осоавиахимовской — от улицы Межрайонной до улицы Терновского и от улицы Терновского до улицы Бригадной; на улице Силикатной — от улицы Воронова до дома №17 на улице Кижеватова; на улице Токарной — от улицы Галетной до улицы Терновского и от улицы Терновского до дома №3 на улице Токарной; на улице Батайской — от улицы Кривозерье до 4-го Батайского проезда; на улице Подольской — от дома №39 до улицы Фридриха Энгельса, от дома №38 до улицы Курской, от дома №23А на улице Подольской до дома №37 на улице Ферганской.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.