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В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» с «Автодорогой» заключен контракт на 101,3 млн. рублей

18:20 | 17.11.2020 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной контракт на сумму около 101 млн. 334 тыс. рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинском районе.

В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» с «Автодорогой» заключен контракт на 101,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее документы на соответствующий электронный аукцион также подали компании «Олиром» и «Тандем», но они предложили более высокую цену. В итоге подрядчиком стала «Автодорога».

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в объеме около 50,7 млн. рублей, регионального — 38 млн. рублей и городского — почти 12,7 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках контракта будет выполнен ремонт на улице Беговой — от улицы Пацаева до улицы Малой Радищевской; на улице Гладкова — от улицы Бакунина до улицы Пушкина; на улице Гоголя — от улицы Замойского до улицы Свердлова; на улице Кураева — от улицы Ставского до улицы Кирова; на улице Либерсона — от улицы Урицкого до улицы Кирова; на улице Набережная реки Мойки — от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Свердлова; на улице Салтыкова-Щедрина — от улицы Урицкого до улицы Гоголя.

Помимо этого, запланировано проведение работ на улице Куприна — от дома №19 до улицы Сборной; на улице Некрасова — от дома №43/1 до улицы Суворова; на улице Проломной — от дома №60 до проезда Дарвина; на улице Кулакова — от улицы Суворова до улицы Пушкина; на улице Большой Арбековской — от дома №104 до улицы Виражной; на улице Гастелло — от дома №121 на этой улице до дома №19 на улице Фурманова; на улице Мотоциклетной — от дома №50 до переулка Строительного; на улице Правды — на участке между домами №83 и №171.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.

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