В Пензе в рамках «БКАД» заключен контракт с «Мостдорстроем» почти на 69 млн. рублей Общество

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Мостдорстрой» («МДС») в лице генерального директора Назири Сафаевой контракт на сумму около 68 млн. 778 тыс. рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Октябрьском районе.

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Ранее документы на соответствующий электронный аукцион также направили компании «Олиром», «Стройресурс» и «Тандем». Наиболее низкую цену предложила организация «МДС», в итоге она стала подрядчиком.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в объеме около 34,4 млн. рублей, регионального — почти 25,8 млн. рублей и городского — примерно 8,6 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках контракта будет выполнен ремонт на улице Ленина — от проспекта Победы до улицы Гагарина; на улице Депутатской — от улицы Сумской до улицы Лунинской; на улице Октября Гришина — от дома №4 до улицы Шоссейной; на улице Районной — от улицы Новоселов до улицы Малоэтажной; на улице Сумской — от улицы Северополянской до улицы Аустрина.

Помимо этого, запланировано проведение работ на улице Кронштадтской — от проспекта Победы до федеральной трассы М5 «Урал»; на улице Леонова — от дома №1А на этой улице до дома №7 на улице Циолковского; на улице Литейной — от улицы Ударной до въезда на территорию учреждения здравоохранения на улице Гагарина, 24; на улице Шоссейной — от улицы Архангельского до дома №1 на улице Почивалина; на улице Щербакова — от дома №60 до улицы Фадеева.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.