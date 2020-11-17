EN
08:59:56 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в рамках «БКАД» заключен контракт с «Мостдорстроем» почти на 69 млн. рублей

19:14 | 17.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Мостдорстрой» («МДС») в лице генерального директора Назири Сафаевой контракт на сумму около 68 млн. 778 тыс. рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Октябрьском районе.

В Пензе в рамках «БКАД» заключен контракт с «Мостдорстроем» почти на 69 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее документы на соответствующий электронный аукцион также направили компании «Олиром», «Стройресурс» и «Тандем». Наиболее низкую цену предложила организация «МДС», в итоге она стала подрядчиком.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — в объеме около 34,4 млн. рублей, регионального — почти 25,8 млн. рублей и городского — примерно 8,6 млн. рублей.

Предполагается, что в рамках контракта будет выполнен ремонт на улице Ленина — от проспекта Победы до улицы Гагарина; на улице Депутатской — от улицы Сумской до улицы Лунинской; на улице Октября Гришина — от дома №4 до улицы Шоссейной; на улице Районной — от улицы Новоселов до улицы Малоэтажной; на улице Сумской — от улицы Северополянской до улицы Аустрина.

Помимо этого, запланировано проведение работ на улице Кронштадтской — от проспекта Победы до федеральной трассы М5 «Урал»; на улице Леонова — от дома №1А на этой улице до дома №7 на улице Циолковского; на улице Литейной — от улицы Ударной до въезда на территорию учреждения здравоохранения на улице Гагарина, 24; на улице Шоссейной — от улицы Архангельского до дома №1 на улице Почивалина; на улице Щербакова — от дома №60 до улицы Фадеева.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама