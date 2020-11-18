Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину планируется объявить благодарность гордумы Пензы Общество

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Благодарность Пензенской городской думы планируется объявить Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину, возглавляющим поисковые отряды «Пензаэнерго» и «Комбат», за многолетнюю активную гражданско-патриотическую работу и большой вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

С соответствующим ходатайством в представительный орган муниципального образования обратилась руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Как отмечается в материалах, направленных в наградную комиссию гордумы, Владимир Голутвин является активным участником движения с 2009 года, в 2011-м инициировал создание поискового отряда по месту работы. Участвовал в 13 военно-археологических экспедициях в Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областях, Новороссийске и Белоруссии. С его участием и им лично подняты останки 38 бойцов, обнаружено три медальона и медаль «За боевые заслуги». Установлены личности двух бойцов, найдены их родственники.

Владимир Голутвин занимается методической и архивной работой, является одним из организаторов и ведущим инструктором по топографическому ориентированию проекта «Школа юного поисковика», активистом всероссийского проекта «Дорога к обелиску».

Он награжден знаком отличия Минобороны России «За отличие в поисковом движении» III степени, отмечен благодарственным письмом Законодательного собрания Пензенской области, имеет благодарность губернатора.

Вадим Матюшин активно участвует в работе поискового движения с 2010 года. Ездил в 13 полевых поисковых экспедиций. С его участием и им лично подняты останки 45 погибших воинов, шесть медальонов, медаль «За отвагу», орден Красной Звезды. Является одним из авторов и реализаторов проекта «В тылу герои не забыты», благодаря которому установлен перечень воинов РККА, погибших в эвакуационных госпиталях на территории Пензенской области, обнаружено семь ранее неучтенных захоронений. Один из инициаторов проекта «Школа молодого поисковика», а также создания музея находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига».

Он награжден почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, главы администрации Пензы, регионального УМВД, министерства образования области, знаком отличия Минобороны России «За отличие в поисковом движении» II и III степеней, почетным знаком ОМОД региона «За отличие в охране общественного порядка» I и II степеней. Лауреат премии, установленной указом президента РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в номинации «Социально значимая общественная работа».

Ожидается, что решение об объявлении благодарности пензенской гордумы Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину будет принято на ближайшей сессии.