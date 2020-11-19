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Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы»

16:29 | 19.11.2020 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Представители управления МВД России по Пензенской области предупредили жителей об активизации мошенников в преддверии старта сезонных распродаж крупных розничных сетей в рамках акции «Черная пятница», которая пройдет на следующей неделе.

Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, злоумышленники направляют ложные ссылки для предварительного заказа товаров со скидкой. Их цель — получить доступ к банковским картам и счетам граждан», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что жителям области могут поступать телефонные звонки и SMS от злоумышленников с описанием скидок на бытовую технику, одежду, обувь и товары для дома.

«Клиентов просят перейти по ссылкам и сделать предварительный заказ для получения скидок. После получения данных о банковских картах граждан злоумышленники исчезают», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что гражданам следует сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

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