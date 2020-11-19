Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса Общество

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Каменский городской суд Пензенской области постановил приостановить деятельность магазина «Капитан», расположенного на улице Центральной в селе Кобылкино, на 90 суток из-за невыполнения в торговой организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период возникновения угрозы распространения COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем отмечается, что в магазине не была обеспечена дезинфекция оборудования и инвентаря, а также не проводилось обеззараживание воздуха.

«Постановлением судьи Каменского городского суда Пензенской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — добавляется в тексте.

В нем подчеркивается, что управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пензенской области в рамках предоставленных полномочий принимает все возможные и необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории региона.