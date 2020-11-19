EN
09:00:51 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты

17:52 | 19.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура встала на защиту прав молодого человека из села Бегуч Камешкирского района Пензенской области из числа детей-сирот, которого местные власти не обеспечили полагающимся по закону жильем.

В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2017 году по достижении 18-летнего возраста он приобрел право на предоставление благоустроенного жилого помещения. В 2019 году постановлением главы администрации Камешкирского района молодой человек был включен в список граждан, подлежащих обеспечению специализированным жилым помещением. Однако до настоящего времени жилье ему не предоставлено», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в связи с этим в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации района предоставить лицу из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение.

«Иск находится на рассмотрении», — уточнили в прокуратуре.

Новости партнеров
Читайте также
Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы»
В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом
Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района В пензенской областной детской больнице введен в эксплуатацию кислородный газификатор
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама