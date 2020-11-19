В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Общество

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура встала на защиту прав молодого человека из села Бегуч Камешкирского района Пензенской области из числа детей-сирот, которого местные власти не обеспечили полагающимся по закону жильем.

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«Установлено, что в 2017 году по достижении 18-летнего возраста он приобрел право на предоставление благоустроенного жилого помещения. В 2019 году постановлением главы администрации Камешкирского района молодой человек был включен в список граждан, подлежащих обеспечению специализированным жилым помещением. Однако до настоящего времени жилье ему не предоставлено», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в связи с этим в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации района предоставить лицу из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение.

«Иск находится на рассмотрении», — уточнили в прокуратуре.