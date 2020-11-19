Губернатор анонсировал строительство объездной дороги в районе Бессоновки Общество

Москва, 19 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев анонсировал строительство объездной дороги в районе села Бессоновка.

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«Весьма привлекательным для индивидуального [жилищного] строительства является село Бессоновка. Ежегодно здесь возводится около 50 тыс. кв. метров жилья, что существенно для села. Расстояние от этого пригородного населенного пункта до центральной части Пензы возможно преодолеть всего лишь за 25 минут, но, к сожалению, сейчас это невозможно. «Бутылочное горлышко» имеющейся автодороги позволяет двигаться со скоростью не более 10 км/ч. Между тем 80% жителей Бессоновки — это люди, ежедневно отправляющиеся на работу в Пензу», — отметил глава региона, выступая с докладом на совещании, посвященном реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое состоялось в рамках XIV международного форума «Транспорт России» в Москве в четверг, 19 ноября.

По словам Ивана Белозерцева, вопрос строительства объездной дороги стоит очень остро.

«Проектная документация с экспертизой будет получена в III квартале 2021 года. Строительство дороги мы планируем начать за счет средств регионального бюджета. Конечно, без поддержки федерального бюджета реализовать проект не представляется возможным, будет очень сложно. В этой связи, конечно, хотел бы просить Вашей поддержки», — сказал губернатор, обращаясь к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину.