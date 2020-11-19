Пензенская область отмечена за успехи в реализации нацпроекта «БКАД» Общество

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Пензенская область в числе других регионов отмечена за достижение наилучших показателей по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2020 году.

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Церемония награждения региональных проектных команд состоялась в рамках XIV международного форума «Транспорт России» в Москве в четверг, 19 ноября.

Первыми дипломы за достижение наилучших показателей и памятные статуэтки в виде «золотого» катка получили представители Белгородской, Московской и Новгородской областей.

Затем заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин наградил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Очень активно работает область по дорожному строительству, по сельскому хозяйству, по жилищному строительству», — подчеркнул вице-премьер.

После этого в данной номинации также были отмечены представители Адыгеи, Татарстана, Самарской и Свердловской областей, Ставропольского края, Удмуртии и Чечни.