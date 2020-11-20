В Пензе на территории приюта для животных выявлен очаг бешенства Общество

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Территория приюта для бездомных животных, расположенного на улице Саранской в Пензе, признана эпизоотическим очагом по бешенству. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документе, он принят на основании представлений региональных управлений ветеринарии и Роспотребнадзора от 5 ноября 2020 года.

«Признать эпизоотическим очагом по бешенству территорию приюта «Рука помощи бездомным животным» (Пензенская область, город Пенза, улица Саранская, дом 78)», — говорится в постановлении.

В нем добавляется, что территория улиц Саранской, Литвинова и Северной объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на срок два месяца.

Документом утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.

Он предусматривает, в частности, проведение подворного обхода с целью проверки условий содержания собак, кошек и других животных, выявления больных бешенством и с подозрением на заболевание.

В неблагополучном пункте запрещено проведение выставок животных, выводок и натаски собак, а также торговля домашними питомцами и их вывоз.

Помимо этого, в период действия карантина планируется организовать отлов животных без владельцев.