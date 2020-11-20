Каток планируется залить на набережной в центре Пензы Общество

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Заливка катка на набережной реки Суры — вблизи кафе «Берег» — стала одной из главных тем совещания, которое вице-мэр Пензы Сергей Волков провел в пятницу, 20 ноября.

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Он поручил организовать выезд на место представителей ЗАО «Пензенская горэлектросеть», МКУ «Рекламная служба города Пензы», муниципальных унитарных предприятий «Городской центр торговли и услуг» и «Пензадормост», а также главного художника города Александра Киреева.

«Нужно посмотреть, есть ли возможность залить здесь каток при благоприятных погодных условиях, решить вопрос подключения освещения, звукового сопровождения и содержания объекта», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на набережной также планируется установить горку.