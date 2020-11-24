В Пензе у поликлиники на улице Гагарина планируется обустроить новые парковочные места Общество

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Примерно 300 парковочных мест планируется обустроить вблизи поликлиники на улице Гагарина в Пензе. Об этом сообщил врио начальника департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Леонид Иоффе в ходе выездного совещания, состоявшегося во вторник, 24 ноября.

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«Существующая парковка — на 78 мест», — сказал он, добавив, что этого недостаточно.

По словам Леонида Иоффе, дополнительные парковочные места намечено создать в том числе благодаря использованию муниципального земельного участка и организации сквозного проезда.

«Соответственно, у нас на этой территории получится порядка 300 машино-мест», — уточнил он.

Врио главного архитектора Пензенской области предположил, что данное решение потребует предусмотреть дополнительные входные группы, чтобы люди могли беспрепятственно пройти к поликлинике.

«При такой компоновке по периметру квартала у нас освобождается место под строительство дополнительных корпусов, когда нам потребуется, на территории больницы», — подчеркнул Леонид Иоффе.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин, комментируя перспективы развития квартала, напомнил, что, согласно генеральному плану, это зона общественно-деловой застройки.

Он также обратил внимание на то, что после ввода в эксплуатацию домов для участников программы расселения аварийного фонда возникнет потребность в дополнительном выезде на улицу Гагарина.