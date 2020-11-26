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В Пензенской области более 90 женщин будут награждены медалями «Материнская доблесть»

19:33 | 26.11.2020 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. 94 жительницы Пензенской области будут награждены медалями «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев в преддверии Дня матери.

В Пензенской области более 90 женщин будут награждены медалями «Материнская доблесть». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона, медалью «Материнская доблесть» II степени будут отмечены 15 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

«Медаль III степени получат 79 женщин, воспитавших трех и более детей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вручение наград будет организовано в муниципальных районах и городских округах с соблюдением необходимых мер предосторожности.

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