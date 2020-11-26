В Пензенской области более 90 женщин будут награждены медалями «Материнская доблесть» Общество

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. 94 жительницы Пензенской области будут награждены медалями «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев в преддверии Дня матери.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона, медалью «Материнская доблесть» II степени будут отмечены 15 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

«Медаль III степени получат 79 женщин, воспитавших трех и более детей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вручение наград будет организовано в муниципальных районах и городских округах с соблюдением необходимых мер предосторожности.