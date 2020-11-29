Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери Общество

Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жительниц города с Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

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«Дорогие женщины, горячо и сердечно поздравляю вас с одним из самых добрых праздников, наполненных душевным теплом, — Днем матери! Для большинства из нас мама — это самый главный человек в жизни. Вы радуетесь нашим победам, поддерживаете в минуты трудностей, помогаете пережить неудачи, поверить в себя и наставляете на правильный путь, и, сколько бы ни было нам лет, мы всегда остаемся для вас детьми», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что многие женщины успешно сочетают материнские обязанности с трудовой деятельностью и активным участием в общественной жизни.

Он поблагодарил жительниц Пензы за неустанный труд, любовь и заботу, адресовав особые слова признательности многодетным матерям, женщинам, воспитывающим приемных детей, и бабушкам, помогающим растить внуков.

«Ваша доброта и щедрость сердца делают мир светлее и прекраснее. От всей души желаю всем мамам здоровья и счастья! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть в ваших семьях царят мир и благополучие! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты!» — сказал Владимир Мутовкин.