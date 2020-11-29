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В Пензе работодатель привлечен к ответственности за дискриминацию в сфере труда

13:31 | 29.11.2020 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, разместивший в интернете объявление о поиске персонала, имеющего гражданство Российской Федерации, привлечен в Пензе к административной ответственности по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе работодатель привлечен к ответственности за дискриминацию в сфере труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, бизнесмен как впервые совершивший правонарушение субъект предпринимательской деятельности отделался предупреждением, соответствующее постановление мирового судьи вступило в силу.

Помимо этого, индивидуальному предпринимателю было внесено представление, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено. Выявленное нарушение устранено.

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