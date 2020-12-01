Новый руководитель мокшанского интерната будет назначен в ближайшее время — Минтруд Общество

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Новый руководитель мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей будет назначен в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда Пензенской области во вторник, 1 декабря.

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«Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области завершена служебная проверка по обращению к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву воспитанников мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Инцидент исчерпан. Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время в мокшанский детский дом-интернат будет назначен новый руководитель», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что представителям прокуратуры и следственного управления СКР по региону предстоит дать правовую оценку действиям экс-директора.

Ранее в интернете было размещено видео, записанное воспитанниками мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, которые пожаловались на действия директора Заура Иванова, возглавившего учреждение весной 2020 года.

30 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил должностным лицам регионального Минтруда, включая министра Алексея Качана, взыскания за ненадлежащий контроль. В тот же день в пресс-службе правительства региона сообщили, что директор мокшанского детского дома-интерната уволен.

В целях проверки информации об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников детского дома-интерната возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».