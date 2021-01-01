На набережной «Спутника» создали новогоднюю атмосферу Общество

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Набережная микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области заметно преобразилась в преддверии Нового года благодаря праздничной иллюминации.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одним из центральных элементов стал светящийся тоннель с большими цифрами «2021», на фоне которого фотографируются прохожие.

Также о приближающемся празднике напоминают конструкции в виде новогодних игрушек, фигур животных и снеговиков.

Кроме того, на набережной установлена елка. В течение нескольких дней рабочие собирали ее, размещая хвойные деревья на металлической конструкции, а затем украшали. Для оформления новогоднего дерева, высота которого составляет 15 метров, было использовано 150 метров гирлянд.

Для любителей активного отдыха неподалеку от колеса обозрения залит каток. Он работает при минусовой температуре.

Несмотря на то, что уже сейчас на набережной чувствуется праздничное настроение, ее подготовка к Новому году пока не завершена.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Парк Спутника», к середине декабря планируется организовать прокат коньков, открыть хоккейную коробку, горки и фуд-корт, а также установить большие светодиодные фигуры и объемный арт-объект, который станет сюрпризом для жителей и гостей микрорайона.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.