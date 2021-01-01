EN
19:51:55 Среда, 2 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На набережной «Спутника» создали новогоднюю атмосферу

17:35 | 02.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Набережная микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области заметно преобразилась в преддверии Нового года благодаря праздничной иллюминации.

На набережной «Спутника» создали новогоднюю атмосферу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одним из центральных элементов стал светящийся тоннель с большими цифрами «2021», на фоне которого фотографируются прохожие.

Также о приближающемся празднике напоминают конструкции в виде новогодних игрушек, фигур животных и снеговиков.

Кроме того, на набережной установлена елка. В течение нескольких дней рабочие собирали ее, размещая хвойные деревья на металлической конструкции, а затем украшали. Для оформления новогоднего дерева, высота которого составляет 15 метров, было использовано 150 метров гирлянд.

Для любителей активного отдыха неподалеку от колеса обозрения залит каток. Он работает при минусовой температуре.

Несмотря на то, что уже сейчас на набережной чувствуется праздничное настроение, ее подготовка к Новому году пока не завершена.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Парк Спутника», к середине декабря планируется организовать прокат коньков, открыть хоккейную коробку, горки и фуд-корт, а также установить большие светодиодные фигуры и объемный арт-объект, который станет сюрпризом для жителей и гостей микрорайона.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе представлено шесть проектов росписи Спасского собора Начата процедура регистрации аттракционов в центральном парке Пензы
Результаты проверочных работ в школах Пензенской области стали хуже В кузнецкой детской больнице установлен аппарат КТ
Житель Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама