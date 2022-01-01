EN
19:52:02 Среда, 2 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начата процедура регистрации аттракционов в центральном парке Пензы

17:47 | 02.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Специалисты управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области приступили к процедуре регистрации аттракционов на территории МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» в Пензе.

Начата процедура регистрации аттракционов в центральном парке Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра во время проведения регистрации особое внимание уделяется наличию всей необходимой документации, в первую очередь акта оценки технического состояния аттракциона, выданного сертифицированной организацией, а также журналов по эксплуатации и техническому обслуживанию, правил пользования и других», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Госжилстройтехинспекции.

В нем добавляется, что предстоит проверить квалификацию персонала и знание сотрудниками правил безопасности.

«До конца 2022 года все аттракционы должны пройти госрегистрацию и получить госномер», — напоминается в тексте.

В сообщении поясняется, что отсутствие госрегистрации повлечет закрытие аттракциона и наложение штрафа в размере 100–300 тыс. рублей на юридическое лицо, эксплуатирующее его.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе представлено шесть проектов росписи Спасского собора Результаты проверочных работ в школах Пензенской области стали хуже
В кузнецкой детской больнице установлен аппарат КТ Житель Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей В Росалкогольрегулирование направлены материалы на аннулирование лицензии «Мясной лавки»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама