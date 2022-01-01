Начата процедура регистрации аттракционов в центральном парке Пензы Общество

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Специалисты управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области приступили к процедуре регистрации аттракционов на территории МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра во время проведения регистрации особое внимание уделяется наличию всей необходимой документации, в первую очередь акта оценки технического состояния аттракциона, выданного сертифицированной организацией, а также журналов по эксплуатации и техническому обслуживанию, правил пользования и других», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Госжилстройтехинспекции.

В нем добавляется, что предстоит проверить квалификацию персонала и знание сотрудниками правил безопасности.

«До конца 2022 года все аттракционы должны пройти госрегистрацию и получить госномер», — напоминается в тексте.

В сообщении поясняется, что отсутствие госрегистрации повлечет закрытие аттракциона и наложение штрафа в размере 100–300 тыс. рублей на юридическое лицо, эксплуатирующее его.