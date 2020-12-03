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В День неизвестного солдата в Пензе почтили память павших воинов

13:30 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Представители власти, ветеранских и молодежных организаций, а также неравнодушные жители почтили память земляков, погибших при защите Отечества, в ходе митинга, состоявшегося у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День неизвестного солдата, 3 декабря.

В День неизвестного солдата в Пензе почтили память павших воинов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица возложили цветы к вечному огню у подножия монумента.

«В нашей семье три человека погибли в годы Великой Отечественной войны, один из них пропал без вести. Это трагедия очень большая для семьи. [...] Моя бабушка, она же мама пропавшего без вести, пока билось ее беспокойное сердце, [...] всегда смотрела на дорогу, ждала и думала, что вот-вот сын ее придет», — поделился Иван Белозерцев воспоминаниями с журналистами.

Он добавил, что День неизвестного солдата — еще одна возможность отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни защитил Отечество.

«Русские никогда войны не хотели. Никогда. Но тогда, когда враг приходил на нашу землю, он всегда получал отпор. Это было во все времена. Это будет всегда», — подчеркнул глава региона.

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