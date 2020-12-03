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В Пензе издана книга об авиапроисшествиях в годы Великой Отечественной войны

17:48 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Книга «Ушедшие в сурское небо», в которой обобщена информация об авиационных происшествиях, произошедших в Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, а также о подразделениях Военно-воздушных сил Красной армии, базировавшихся на территории региона, издана тиражом 100 экземпляров.

В Пензе издана книга об авиапроисшествиях в годы Великой Отечественной войны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мемориальное издание вышло в свет благодаря президентскому гранту, полученному региональным отделением Поискового движения России.

Презентация книги состоялась в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в День неизвестного солдата, 3 декабря.

Как сообщила председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, на 290 страницах отражены результате работы, проводившейся на протяжении полутора лет, в ходе которой удалось установить судьбы 106 человек.

По ее словам, на начальном этапе активисты провели мониторинг 18 захоронений летчиков на территории 14 муниципалитетов, после чего предстояло изучить материалы в центральном архиве Минобороны России.

«Это в первую очередь акты катастроф, [...] фотографии с мест падений данных самолетов», — пояснила она журналистам.

Лариса Казакова отметила, что все авиационные происшествия, произошедшие тогда на территории региона, можно условно разделить на две группы: самолеты разбивались либо во время учебных полетов, либо из-за погодных условий и неисправностей.

Она добавила также, что в книгу включены краеведческие материалы, предоставленные жителями, и данные об учебных частях, которые размещались в Пензенской области с 1941 по 1945 годы.

По словам руководителя реготделения Поискового движения России, в состав проектной группы, трудившейся над книгой, помимо нее, входили еще три человека: Константин Кривулин, Вадим Матюшин и Сергей Мельников.

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