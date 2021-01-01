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В Пензе на частной земле у драмтеатра планируется открыть летнее кафе

21:07 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Летнее кафе планируется открыть на улице Московской в Пензе вблизи областного драматического театра имени А.В. Луначарского на земельном участке, находящемся в частной собственности. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

В Пензе на частной земле у драмтеатра планируется открыть летнее кафе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из проектов, которые мы еще хотим реализовать в 2021 году, это благоустройство территории между почтамтом, драмтеатром и «Мясным пассажем». Это низ улицы Московской. У нас часть территории частная, на ней будет размещено летнее кафе», — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 3 декабря.

Андрей Лузгин добавил, что на муниципальной земле поблизости намечено высадить деревья, а также установить лавочки и малые архитектурные формы в том же стиле, что и далее по улице Московской.

Мэр уточнил, что в настоящее время территория, которую ждет преображение, огорожена.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, на этом месте будет открыта летняя площадка сети ресторанов «Биг Пиг».

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