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В Пензе земельные участки у цирка планируется изъять для муниципальных нужд

22:46 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Несколько домов и земельных участков вблизи строящегося цирка в Пензе планируется изъять для муниципальных нужд. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в правительстве области в четверг, 3 декабря.

В Пензе земельные участки у цирка планируется изъять для муниципальных нужд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объект, связанный с цирком. Это улица Гладкова и связь между улицей Плеханова и улицей Гладкова, куда мы выезжали, где мы планируем изъятие домов под автомобильную дорогу», — сказал он, комментируя изображение на экране.

Фоторепортаж

Улицы Гладкова, Бакунина, Плеханова, Пушкина

Андрей Лузгин отметил, что работа с владельцами объектов недвижимости идет тяжело.

«Очень большое количество собственников частных этих вот строений, про которые мы говорим. [...] Мы нашли всех собственников тех помещений и тех земельных участков, которые мы планируем к изъятию», — уточнил мэр.

По его словам, территорию, выделенную на схеме красным цветом, планируется расчистить и привести в порядок до ноября 2021 года.

«7-го числа, в понедельник, мы утверждаем ПМТ [план межевания территории]», — сказал Андрей Лузгин, пояснив, что после этого появятся основания для проведения дальнейших процедур.

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