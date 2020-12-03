Мэр Пензы заявил о необходимости благоустройства тропы здоровья Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Тропа здоровья, которая ведет от центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в направлении улиц Захарова и Кураева в Пензе, нуждается в благоустройстве. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Территория, к сожалению, деградирует, хотя она находится между двумя большими районами и могла бы использоваться в том числе как пешеходная связь. [...] Она начинает «сползать», — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 3 декабря.

Андрей Лузгин предложил рассмотреть вопрос о подготовке проектно-сметной документации на обновление данной территории и привести тропу в порядок по программе формирования современной городской среды в 2022–2023 годах.