Белозерцев заявил, что не знал о долгах по зарплате перед работниками «Городищенского ПАТП» Общество

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что не знал о долгах по зарплате перед работниками ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие».

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«В средствах массовой информации [...] прошла информация по «Городищенскому автотранспортному предприятию». Сегодня разговаривал с главой администрации района [Александром Водопьяновым], там 1,1 млн. или 1,2 млн. задолженность оказывается. Оказывается, что там еще налоговая задолженность, и когда перечисляются деньги на заработную плату, то автоматически по закону снимаются вначале налоговые поступления. [...] Мне никто не доложил о том, что есть задолженность по заработной плате», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Он потребовал принять меры по погашению имеющейся задолженности.

«Надо эту тему закрыть», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что в связи со сложившейся ситуацией начальнику управления транспорта Пензенской области Сергею Буйлову будет объявлено взыскание.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 3 июня 2020 года в отношении ООО «Городищенское ПАТП» была введена процедура наблюдения.

Временным управляющим утвержден член СРО «Синергия» Илья Ульянов. Ему установлено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей с выплатой ежемесячно за счет средств должника.