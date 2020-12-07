Умер Владимир Керханаджев Общество

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев скончался на 97-м году жизни в понедельник, 7 декабря.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и сотрудники регионального правительства выразили соболезнования родным и близким покойного.

«[Владимир Керханаджев] был активным организатором и участником ветеранского движения, эффективно решал поставленные задачи, вел плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения пензенцев, участвовал в организации научно-практических конференций, проводил уроки мужества в образовательных организациях», — говорится в некрологе, распространенном департаментом информполитики и СМИ Пензенской области.

В нем добавляется, что, несмотря на преклонный возраст, ветеран регулярно встречался со школьниками и студентами, выступал в региональных средствах массовой информации.

«Светлая память о Владимире Михайловиче Керханаджеве навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

Место и время прощания с покойным станут известны позднее.