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В Пензенской области намечено провести фестиваль, посвященный инклюзивному туризму

15:51 | 07.12.2020 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Фестиваль, посвященный инклюзивному туризму, планируется провести в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

В Пензенской области намечено провести фестиваль, посвященный инклюзивному туризму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно проработать концепцию фестиваля», — сказал он, обращаясь к заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру труда, социальной защиты и демографии региона Алексею Качану.

«Прошу внести в протокол, поставить сроки и готовиться к проведению в дальнейшем, в 2021 году, этого мероприятия», — добавил губернатор.

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