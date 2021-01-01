Губернатор поручил проработать вопрос об автобусном маршруте из Пензы до «Новых берегов» Общество

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начальнику регионального управления транспорта Сергею Буйлову и главе администрации Пензенского района Сергею Козину проработать вопрос о запуске автобусного маршрута из Пензы до арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прошу в 2021 году еще раз проанализировать ситуацию с автобусным сообщением в этот населенный пункт, в «Новые берега», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Иван Белозерцев призвал обсудить график движения транспорта с представителями арт-поместья, на территории которого живут и реализуют социально значимые проекты люди с инвалидностью, чтобы все желающие могли приехать в «Новые берега» и ознакомиться с деятельностью резидентов.