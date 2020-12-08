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В центральном парке Пензы начато создание ледяного городка

21:41 | 08.12.2020 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Работы по созданию ледяного городка начаты на территории бывшей танцплощадки в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе.

В центральном парке Пензы начато создание ледяного городка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» методист культурно-досугового отдела ЦПКиО Елена Филяева, в этом году его оформление связано с новогодним представлением «Заколдованное королевство кривых зеркал».

По ее словам, на территории городка будут располагаться горки, фигуры Водяного, Царевны-лягушки, ступа с Бабой Ягой и корыто с золотой рыбкой.

«Также в нашем парке будет открыт домик Снегурочки», — добавила собеседница агентства.

Елена Филяева отметила, что гости смогут сделать запоминающиеся фотографии на память.

«Мы планируем открытие елок и ледяного городка 26 декабря», — сказала методист парка, уточнив, что показ представления будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора.

Она не исключила, что ледяной городок будет готов раньше этого срока.

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