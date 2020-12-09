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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества

10:17 | 09.12.2020 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня мы чествуем героев российского государства — людей, которые своими ратными и трудовыми подвигами защищали Родину и внесли вклад в ее развитие. Среди этих славных людей немало и наших земляков. Более 200 уроженцев пензенской земли были удостоены звания Героя Советского Союза, двое — маршал Николай Крылов и генерал-лейтенант Василий Глазунов — стали дважды Героями Советского Союза, 138 — получили звание «Герой Социалистического Труда», 49 — кавалеры ордена Славы III степени и более 10 — Герои России. Золотыми буквами их имена вписаны в летопись страны. Честь им и слава!» — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что на полях сражений Великой Отечественной войны и в горячих точках при урегулировании локальных конфликтов пензенцы не раз проявляли героизм, мужество, верность присяге и безграничную любовь к Родине.

«Наш долг — воспитать подрастающее поколение на ярких примерах этих славных людей», — сказал глава города.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра и успехов в делах на благо укрепления могущества страны.

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