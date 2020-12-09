В Пензе простились с Владимиром Керханаджевым Общество

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетным гражданином Пензы Владимиром Керханаджевым, скончавшимся на 97-м году жизни, прошла в центре культуры и досуга в среду, 9 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Проводить покойного в последний путь пришли его родные, близкие, а также представители ветеранских и образовательных организаций.

Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, с кончиной Владимира Керханаджева ушла целая эпоха.

«Я искренне благодарен судьбе, что когда начиналась моя деятельность в городе Пензе, [...] он внес огромный вклад в формирование моего взгляда на работу, на отношение к людям», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что Владимир Керханаджев был неизменным участником мероприятий патриотической направленности, всегда обращался с речью к жителям во время торжеств по случаю Дня Победы.

«Он обладал несгибаемой такой силой, энергией. [...] С таких людей, конечно, всем нам, нашей молодежи нужно брать пример», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин назвал символичным то, что прощание с Владимиром Керханаджевым проходит в День Героев Отечества.

«Сегодня тяжелейшая утрата для всего города», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что пензенцы всегда будут помнить Владимира Керханаджева и его гордое: «Честь имею!»

По словам Вячеслава Анпилогова, который чуть более года назад сменил Владимира Керханаджева на посту председателя городского совета ветеранов, тот всю свою жизнь посвятил служению Отечества.

«Молодым парнем он был призван на защиту своей Родины от фашистской нечисти, волею судьбы был брошен в горнило Сталинградской битвы и вышел победителем. [...] Заслуги Владимира Михайловича отмечены боевыми орденами и наградами», — напомнил он.

Вячеслав Анпилогов обратил внимание на то, что полковник в отставке проявлял неустанную заботу о ветеранах войны, труда и правоохранительных органов, заслужив всеобщее уважение.

«Городской совет ветеранов будет свято чтить все традиции, заложенные Вами. [...] Будем помнить Вас», — сказал он, обращаясь к покойному.

Владимир Керханаджев похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.