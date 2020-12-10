В Пензенской области усилена охрана хвойных деревьев Общество

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Охрана деревьев хвойных пород усилена в Пензенской области с 10 декабря в соответствии с распоряжением регионального правительства.

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Представители областного Минлесхоза совместно с сотрудниками лесничеств и полицейскими приступили к рейдам на участках, где возможны незаконные рубки.

В регионе определены посты дежурств и маршруты передвижения автомобильных патрулей по лесным массивам.

Приняты меры по предотвращению фактов перевозки незаконно заготовленных деревьев хвойных пород и их реализации в период новогодних праздников.

Особое внимание направлено на охрану лесных насаждений вблизи населенных пунктов.

По информации министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, за незаконную вырубку одного хвойного дерева предусмотрен штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических с возмещением причиненного ущерба в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей за единицу. За незаконную заготовку нескольких хвойных деревьев грозит уголовная ответственность.