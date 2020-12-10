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Елена Рогова поздравила коллег с Международным днем прав человека

12:46 | 10.12.2020 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский омбудсмен Елена Рогова поздравила коллег с Международным днем прав человека, который отмечается 10 декабря.

Елена Рогова поздравила коллег с Международным днем прав человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие коллеги, друзья, все, кто посвятил свою жизнь делу защиты прав и свобод человека! Сердечно поздравляю вас с Международным днем прав человека! В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Ежегодно ООН выбирает тему или девиз этого дня, с которым обращается к людям во всем мире. В 2020 году торжества пройдут под девизом «Встаньте на защиту прав человека». Он обращен к глобальным проблемам, с которыми столкнулось мировое сообщество в условиях пандемии», — сказала Елена Рогова.

Она добавила, что Международный день прав человека напоминает о необходимости объединения усилий государств, правозащитников и граждан для решения глобальных проблем неравенства и социальной дискриминации в мире.

«Только в обоюдном согласии и сотрудничестве личности и государства возможно достижение принципов, установленных Декларацией о защите прав человека более полувека назад. В этот день желаю всем крепкого здоровья, мира, стабильности и благополучия!» — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Пензенской области.

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