EN
21:25:21 Четверг, 10 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Главную елку Заречного решили установить у «Современника»

17:19 | 10.12.2020 | Общество

Печать

Заречный, 10 декабря 2020. PenzaNews. Главную елку Заречного Пензенской области в этом году решено установить на площади перед зданием дворца культуры «Современник». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Главную елку Заречного решили установить у «Современника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, при подготовке предстоящих праздничных мероприятий особое внимание уделено вопросам безопасности. Привычных хороводов и массовых игр не будет. Сценарий планируется составить таким образом, чтобы участники праздника соблюдали социальную дистанцию.

В закрытых помещениях предпочтение намечено отдать викторинам, интеллектуальным конкурсам и подобным мероприятиям, участниками которых станут группы по 10–20 человек из одного коллектива — группы, класса или студии.

Помимо этого, особенностью новогодней кампании станет активное проведение онлайн-концертов.

Новости партнеров
Читайте также
При пожаре в Нижнем Ломове пострадали два человека Белозерцев и Мурашко по телефону обсудили ситуацию в пензенском здравоохранении
Белозерцев и Христолюбов обсудили выплаты медработникам за борьбу с COVID-19 Елена Рогова поздравила коллег с Международным днем прав человека
В Пензенской области усилена охрана хвойных деревьев В Подмосковье задержан уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 машин
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама