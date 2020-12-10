Главную елку Заречного решили установить у «Современника» Общество

Заречный, 10 декабря 2020. PenzaNews. Главную елку Заречного Пензенской области в этом году решено установить на площади перед зданием дворца культуры «Современник». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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По информации мэрии, при подготовке предстоящих праздничных мероприятий особое внимание уделено вопросам безопасности. Привычных хороводов и массовых игр не будет. Сценарий планируется составить таким образом, чтобы участники праздника соблюдали социальную дистанцию.

В закрытых помещениях предпочтение намечено отдать викторинам, интеллектуальным конкурсам и подобным мероприятиям, участниками которых станут группы по 10–20 человек из одного коллектива — группы, класса или студии.

Помимо этого, особенностью новогодней кампании станет активное проведение онлайн-концертов.