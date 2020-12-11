В Спасском соборе Пензы пройдет выставка «Золотое кольцо Сурского края» Общество

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Выставка «Золотое кольцо Сурского края», подготовленная при поддержке министерства культуры России, будет работать в Спасском кафедральном соборе Пензы с 15 по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Посетители узнают о деятельности пензенских губернаторов Михаила Сперанского, Александра Панчулидзева, Николая Селиверстова, Петра Святополк-Мирского. Большой блок экспозиции будет посвящен святителю Иннокентию Пензенскому, священноисповеднику Иоанну Оленевскому и священномученику Иоанну (Поммеру). Отдельное место займет материал о благотворительной деятельности почетной жительницы Пензы Марии Киселевой.

Кроме того, на выставке будут представлены экспонаты из Спасского кафедрального собора: памятная доска о посещении собора императором Николаем II, значок народного ополчения 1850-х годов, архивные документы, закладной камень Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев, фотоматериалы, посвященные подземельям.

В экспозицию также войдут работы художников и студентов, созданные в рамках пленэра.

Ожидается, что в рамках выставки состоится презентация виртуальных экскурсий на интерактивных сенсорных столах.