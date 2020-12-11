Белозерцев предложил Чистяковой запустить проект по борьбе с домашним насилием Общество

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил председателю реготделения Союза женщин России, директору благотворительного фонда «Караван добрых дел», заместителю руководителя ООО «Дионис» по соцвопросам, депутату Законодательного собрания Ольге Чистяковой проработать вопрос о запуске проекта по борьбе с домашним насилием и призвал активизировать деятельность по профилактике абортов.

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«Нужно продолжать работу по поддержке материнства и детства. Представители власти и общественных организаций должны объединиться в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка», — отметил глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 11 декабря.

По мнению Ивана Белозерцева, необходимо создать кризисные центры, где женщины могли бы укрыться от семейного насилия.

«Нужно посмотреть, какая форма работы будет наиболее эффективной, к примеру, заключать договоры с гостиницами, где с жертвами домашнего насилия мог бы работать психолог; возможно, принять областную программу, выделить на это средства. Продумайте, как будет лучше. Это очень важная тема, многие женщины нуждаются в такой поддержке», — цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.