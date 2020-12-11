Росстат обнародовал данные за октябрь о числе умерших с коронавирусом в Пензенской области Общество

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные за октябрь о числе умерших с коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

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При этом все летальные исходы Росстат разделил на две группы. В первую включены те, когда COVID-19 стал основной причиной кончины человека. Во вторую вошли случаи, когда причина смерти была отнесена к прочим важным состояниям.

Так, в октябре коронавирус признан основной причиной смерти 21 человека в Пензенской области: в 18 случаях COVID-19 идентифицирован, в трех — нет.

Помимо этого, учтен еще 321 летальный случай: в 46-ти COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений; в 275-ти — данная инфекция не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

По информации Росстата, в апреле в Пензенской области было зарегистрировано восемь летальных исходов, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, и два случая, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям; в мае — 57 и 70 соответственно; в июне — 98 и 108; в июле — 22 и 84, в августе — 5 и 90, в сентябре, по уточненным данным, — 6 и 217.