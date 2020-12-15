EN
13:03:56 Вторник, 15 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2021 году

10:17 | 15.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Представители управления ЗАГС по Пензенской области предложили будущим молодоженам несколько вариантов «красивых» дат для регистрации брака в 2021 году.

В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2021 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — 21 января, 12 февраля, 21 октября и другие. Также у влюбленных будет возможность заключить брак в День семьи, любви и верности, который в будущем году выпадает на четверг.

По информации управления, забронировать «красивую» дату для свадебной церемонии в 2021 году можно уже сейчас — дистанционно через единый портал государственных и муниципальных услуг или при обращении в территориальные отделы ЗАГС.

При этом госрегистрация заключения брака осуществляется по истечении одного и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денег Ситуация на рынке труда Пензенской области начала стабилизироваться — Алексей Качан
В Пензенской области в 2020 году реализовано 20 социальных контрактов Коллектив пензенского драмтеатра скорбит в связи с уходом из жизни Наталии Кугель
Пензенская область получит федеральные средства на развитие жилищного строительства Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама