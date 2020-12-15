В пензенском управлении ЗАГС предложили «красивые» даты для свадьбы в 2021 году Общество

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Представители управления ЗАГС по Пензенской области предложили будущим молодоженам несколько вариантов «красивых» дат для регистрации брака в 2021 году.

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В их числе — 21 января, 12 февраля, 21 октября и другие. Также у влюбленных будет возможность заключить брак в День семьи, любви и верности, который в будущем году выпадает на четверг.

По информации управления, забронировать «красивую» дату для свадебной церемонии в 2021 году можно уже сейчас — дистанционно через единый портал государственных и муниципальных услуг или при обращении в территориальные отделы ЗАГС.

При этом госрегистрация заключения брака осуществляется по истечении одного и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.