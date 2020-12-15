Из бюджета Пензенской области на новогодние подарки для детей потрачено 5,5 млн. рублей Общество

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 5,5 млн. рублей потрачено из бюджета Пензенской области на приобретение новогодних подарков для детей в возрасте от 2 до 14 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«Приобретено 19 тыс. 426 подарков», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что с 15 декабря осуществляется доставка наборов сладостей в муниципальные образования, а их выдачу планируется начать с 21 декабря.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, более 9 тыс. подарков закуплено на средства муниципальных бюджетов, 12 тыс. 895 приобретено благотворительными организациями и предпринимателями.

«Благодаря совместным усилиям удастся подарить новогоднее настроение более чем 41 тыс. детей», — отметил он.