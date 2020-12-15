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Из бюджета Пензенской области на новогодние подарки для детей потрачено 5,5 млн. рублей

17:27 | 15.12.2020 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 5,5 млн. рублей потрачено из бюджета Пензенской области на приобретение новогодних подарков для детей в возрасте от 2 до 14 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

Из бюджета Пензенской области на новогодние подарки для детей потрачено 5,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приобретено 19 тыс. 426 подарков», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что с 15 декабря осуществляется доставка наборов сладостей в муниципальные образования, а их выдачу планируется начать с 21 декабря.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, более 9 тыс. подарков закуплено на средства муниципальных бюджетов, 12 тыс. 895 приобретено благотворительными организациями и предпринимателями.

«Благодаря совместным усилиям удастся подарить новогоднее настроение более чем 41 тыс. детей», — отметил он.

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