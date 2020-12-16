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В Спасском соборе Пензы начала работу выставка «Золотое кольцо Сурского края»

10:25 | 16.12.2020 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Выставка «Золотое кольцо Сурского края», организованная при поддержке министерства культуры России, начала работу в стенах Спасского кафедрального собора Пензы.

В Спасском соборе Пензы начала работу выставка «Золотое кольцо Сурского края»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция повествует об истории Пензенской губернии и значимых лицах региона. Большой блок посвящен святителю Иннокентию Пензенскому (Смирнову), священноисповеднику Иоанну Оленевскому, священномученику Иоанну (Поммеру). Отдельное место занимает материал о благотворительной деятельности почетной жительницы Пензы Марии Киселевой, которая на свои средства построила в городе богадельню и множество храмов.

Кроме того, на выставке представлены памятная доска о посещении Спасского кафедрального собора императором Николаем II, значок народного ополчения 1850-х годов, архивные документы, закладной камень Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев.

Также в экспозицию вошло более 20 работ, созданных студентами и художниками в рамках экспресс-пленэра «Золотое кольцо Сурского края».

По словам советника генерального директора государственного музейно-выставочного центра «Росизо» Александра Тарасова, работать над проектом было очень интересно с точки зрения подбора и компоновки материала.

«Десять витрин, конечно, не передают то богатство пензенского края, которое мы хотели показать. До последнего момента мы находились в таком рабочем режиме: какой экспонат показать, как подсветить, как отразить красоты края. Постарались все, что могли, в общем-то, сделать», — сказал он в ходе церемонии открытия выставки.

Александр Тарасов обратил особое внимание на макет исторического центра Пензы.

«Мы в этом макете отразили не только текущее состояние исторического центра, но и, скажем так, некоторые заделы на будущее», — отметил он.

Затем первую экскурсию для посетителей собора провел древлехранитель Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.

Планируется, что выставка будет работать до 31 декабря.

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