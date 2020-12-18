Белозерцев проинформировал Хуснуллина о работе по решению проблемы обманутых дольщиков Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина о предварительных результатах работы по решению проблемы обманутых дольщиков.

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«Проводилась работа по 14 объектам, признанным проблемными. Введено в эксплуатацию пять домов. Из них три объекта достроены посредством предоставления подрядчику земельных участков в рамках масштабного инвестиционного проекта, два объекта — за счет возмещения фактически понесенных затрат из бюджета Пензенской области. Общая сумма затрат из регионального бюджета составила более 1,2 млрд. рублей», — сказал Иван Белозерцев в ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшегося в Москве в пятницу, 18 декабря.

Он добавил, что наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства было принято решение о выплате компенсации по трем объектам, завершение строительства еще трех осуществляется посредством софинансирования публично-правовой компании.

«Восстановление прав участников долевого строительства по двум объектам требует участия фонда. Документы мы предоставили, но решение до настоящего времени не принято», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев обратился к Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие в рассмотрении данного вопроса, сообщает пресс-служба облправительства.