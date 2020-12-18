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Алексей Кузьмичев занесен на доску почета СКР

14:59 | 18.12.2020 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области Алексей Кузьмичев занесен на доску почета Следственного комитета России за добросовестное исполнение обязанностей и особые достижения в службе.

Алексей Кузьмичев занесен на доску почета СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель СУ СКР по региону Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке вручил ему свидетельство о занесении на доску почета за подписью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, Алексей Кузьмичев в 2005 году начал службу в органах прокуратуры, с момента образования Следственного комитета занимал должности старшего следователя, инспектора, старшего инспектора и заместителя руководителя отдела процессуального контроля, в 2014 году возглавил данный отдел. В 2019 году благодаря грамотно спланированной работе отдела процессуального контроля управлению удалось добиться стабильно высоких показателей по оперативному и качественному разрешению сообщений о преступлениях, а также расследованию уголовных дел.

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