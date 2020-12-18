Алексей Кузьмичев занесен на доску почета СКР Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области Алексей Кузьмичев занесен на доску почета Следственного комитета России за добросовестное исполнение обязанностей и особые достижения в службе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель СУ СКР по региону Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке вручил ему свидетельство о занесении на доску почета за подписью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, Алексей Кузьмичев в 2005 году начал службу в органах прокуратуры, с момента образования Следственного комитета занимал должности старшего следователя, инспектора, старшего инспектора и заместителя руководителя отдела процессуального контроля, в 2014 году возглавил данный отдел. В 2019 году благодаря грамотно спланированной работе отдела процессуального контроля управлению удалось добиться стабильно высоких показателей по оперативному и качественному разрешению сообщений о преступлениях, а также расследованию уголовных дел.