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В Кузнецке суд отменил штраф женщине-водителю за парковку на месте для инвалидов

10:10 | 19.12.2020 | Общество

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Кузнецк, 19 декабря 2020. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области отменил постановление, которым женщина, оставившая машину на месте для инвалидов, была привлечена к административной ответственности по ч. 2. ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

В Кузнецке суд отменил штраф женщине-водителю за парковку на месте для инвалидов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль, которым она управляла и который поставила под знаком, разрешающим парковку инвалидам, внесен в федеральный реестр инвалидов. Данная машина поставлена на учет в качестве транспортного средства, перевозящего ребенка-инвалида», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время выдача опознавательного знака «Инвалид» нормами закона не предусмотрена, вместе с тем Пенсионный фонд России посредством федерального реестра инвалидов бесплатно и без авторизации обеспечивает возможность получения по государственному регистрационному номеру транспортного средства актуальных неперсонифицированньх сведений об использовании машины.

«Таким образом, сотрудник ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку Пензенской области имел возможность проверить, что автомобиль, которым управляла женщина, действительно внесен в федеральный реестр инвалидов», — отметил он.

Представитель суда добавил, что производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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