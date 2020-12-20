На набережной Пензы залили каток Общество

Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Бесплатный каток начал работу на набережной реки Суры в центре Пензы.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Качество льда в минувшую субботу, 19 декабря, оценил глава администрации города Андрей Лузгин.

«Понятно, что это уличный каток и высокое качество льда обеспечить сложно. Будем устранять недостатки», — сказал мэр.

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Он добавил, что в предстоящий понедельник, 21 декабря, планируется провести еще одну заливку льда, чтобы выровнять верхний слой.

Андрей Лузгин напомнил, что в прежние годы в центре Пензы также функционировал каток, однако располагался в других местах.

«Раньше его делали на площади Ленина, на Фонтанной площади. В этом году решили обустроить на набережной, здесь большой свободный земельный участок. На центральных площадях хорошее покрытие, не хотели его портить», — пояснил мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для удобства горожан работает прокат коньков; налажено освещение, чтобы можно было кататься в темное время суток.