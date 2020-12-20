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Иван Белозерцев поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

12:01 | 20.12.2020 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ России с Днем работника органов безопасности РФ, который отмечается 20 декабря.

Иван Белозерцев поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!» — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что в современных условиях работа сотрудников ФСБ приобретает особую значимость.

«Противостоять подрывным акциям иностранных спецслужб, террористическим вызовам и угрозам, провокациям националистов, попыткам разжечь религиозную рознь, отстаивать суверенитет и целостность страны, бескомпромиссно бороться с наркобизнесом и коррупцией — такие стратегические задачи поставил перед работниками Федеральной службы безопасности президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и с их решением вы достойно справляетесь», — сказал Иван Белозерцев.

«Уверен, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая традиции ветеранов, вы будете так же решительно пресекать любые нарушения закона, посягательства на права и свободы граждан нашей великой страны», — добавил губернатор.

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