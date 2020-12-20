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Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

13:05 | 20.12.2020 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления ФСБ России по Пензенской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! За годы своего существования служба сменила множество названий, но всегда сотрудников ведомства характеризовали высокий уровень профессионализма, принципиальность, решительность, мужество, выдержка, сильные морально-волевые качества, самообладание, верность присяге и безграничная любовь к родному Отечеству. Находясь на передовых рубежах борьбы с преступностью, вы обеспечиваете мир и покой граждан нашей Родины», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин выразил работникам органов безопасности признательность за их нелегкий и опасный труд.

«Уверен, что, опираясь на богатую историю и бесценный опыт ветеранов ведомства, отдавая силы, энергию и знания, вы и впредь будете достойно справляться со всеми стоящими перед вами задачами. Желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, верных соратников, надежных друзей, мира, добра, удачи и дальнейших успехов в службе на благо процветания Пензы, Сурского края и России!» — сказал глава города.

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