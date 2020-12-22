В Пензе подрядчик расторг контракт на строительство кладбища из-за снарядов времен войны Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Подрядчик «СитиСтрой» в одностороннем порядке расторг муниципальный контракт на строительство нового кладбища площадью 40 га севернее существующего Восточного, который был заключен 8 мая 2020 года на сумму более 26,6 млн. рублей, сославшись на то, что заказчик — МКУ «УКС города Пензы» — своевременно и в надлежащем порядке не обеспечил безопасность производства работ. Об этом говорится в письме-уведомлении компании, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе строительства на месте производства работ была обнаружена металлическая бочка с неизвестным содержимым, похожим на отравляющее вещество. После опроса местных жителей подрядчик выяснил, что во время Великой Отечественной войны дислоцировалась учебная минометная дивизия и на данном участке проводились учебные стрельбы из минометов. В подтверждение этого был разговор с сотрудниками кладбища, которые подтвердили, что в процессе копки могил были обнаружены 120-мм минометные снаряды, первый из найденных снарядов был утилизирован официально силами МЧС и МВД, последующие снаряды были тайно закопаны в количестве не менее шести штук именно на том участке, где подрядчик должен производить земляные работы», — сказано в письме, адресованном начальнику УКСа Игорю Умнову.

В нем добавляется, что после первого обращения к заказчику письмом от 9 июня бочка в течение недели была утилизирована, при этом сведения о ее содержимом подрядчику никто не предоставил.

«В целях безопасности все работы были приостановлены. Инженерно-саперные работы с момента первого уведомления подрядчиком заказчика не производились на протяжении почти трех месяцев, разъяснений о дальнейшем возобновлении работ со стороны заказчика не поступало до момента окончания срока выполнения работ, согласно контракта — 14 сентября 2020 года. Вопрос о продлении контракта на период приостановления работ также оставлен без ответа», — отмечается в тексте.

В уведомлении поставлены под сомнение сведения об отсутствии взрывоопасных предметов и содержащих химически опасные вещества емкостей, которые указаны в акте обследования территории на площади 8 га, поскольку соответствующие работы, по утверждению ООО «СитиСтрой», были проведены лишь в пределах 400–500 кв. метров на месте котлована.

«В начале октября на месте производства земляных работ сторонней организацией на территории кладбища был обнаружен неразорвавшийся снаряд, в связи с чем был вызван наряд ДПС и МЧС. После чего было немедленно произведено оцепление территории, эвакуация сотрудников кладбища и посетителей с последующей утилизацией найденного снаряда», — говорится в письме.

В нем подчеркивается, что заказчик своевременно не устранил обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению работ, а предоставление акта обследования 15 сентября 2020 года исключило возможность выполнения контракта в срок.

В уведомлении сообщается о подаче подрядчиком соответствующих заявлений в Генпрокуратуру, ФСБ, СКР, администрацию президента России и правительство РФ для проведения комплексной проверки по данным обстоятельствам.

«Учитывая вышеизложенное, руководствуясь нормами федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ, ст. 716 ГК РФ, заказчик своевременно и в надлежащем порядке не обеспечил безопасность производства работ, в связи с чем подрядчик в одностороннем порядке расторгает муниципальный контракт [...] с последующим обращением в судебные органы о взыскании убытков и упущенной выгоды», — сказано в письме.