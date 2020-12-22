Ветерану войны Сергею Астафьеву исполнилось 103 года Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. 103 года исполнилось жителю Пензы, ветерану Великой Отечественной войны Сергею Астафьеву во вторник, 22 декабря.

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С днем рождения его поздравила глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова.

Она вручила Сергею Астафьеву поздравление от имени губернатора, цветы и памятный подарок. Лидия Белякова пожелала ветерану крепкого здоровья и внимания со стороны близких.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Сергей Астафьев в июне 1941 года был призван в Красную армию. Служил в 112-м стрелковом полку под Мурманском. Был ранен, а после выздоровления направлен в другую воинскую часть на территории Новгородской области. При взрыве мины вновь получил ранение, после чего был снят с воинского учета.